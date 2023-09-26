Найденный в лесу режиссер БДТ в день смерти ехал в электричке и попал на камеру

Режиссер БДТ имени Товстоногова Александр Никаноров, найденный мертвым в лесу, перед происшествием ехал на электричке. Об этом на условиях анонимности рассказал знакомый режиссера.

По его словам, режиссер ушел из дома с велосипедом. Камера в последний раз сняла его на вокзале в Токсово – Никаноров выходил из электрички.

Выяснилось, что в поезде он мог ехать не один.

Знакомому погибшего показалось странным, что он поехал в Токсово: режиссер не жил там.

«Там живет его тетя, возможно, он поехал к ней. Сам я тоже из Токсово, и, судя по времени, когда его засекли камеры, мы в тот день ехали в одной электричке только в разных вагонах», - сказал источник сайту kp.ru.

Он считает, что если бы встретился с Никаноровым в тот день, ничего бы не случилось.

Напомним, тело Никанорова в лесу под Токсово обнаружил грибник. Предварительно, он совершил самоубийство - в квартире нашли предсмертную записку. Близкие не верят в эту версию и ждут результатов экспертизы, которая установит точную причину смерти.