Умер генконсул Болгарии в Петербурге Ангел Антонов, замешанный в скандале

Умер генконсул Болгарии в Санкт-Петербурге Ангел Антонов, замешанный в скандале. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, проблемы со здоровьем у дипломата начались на фоне предстоящего закрытия генконсульства Болгарии в Северной столице.

Перед отъездом из Петербурга Антонов был госпитализирован — ему оказали помощь в Центре имени Алмазова. Около двух недель назад он вернулся на родину, где продолжил лечение, но спасти его не удалось.

78.ru также сообщал, что Антонов мог быть причастен к коррупционной схеме, позволявшей россиянам получать украинские паспорта с указанием болгарских корней.

Ранее мы писали о том, что в возрасте 89 лет умер бывший президент Канарских островов Мануэль Эрмосо. Соболезнования в связи с кончиной мужчины выразил действующий президент Канарских осторовов Фернандо Клавихо. Он назвал умершего учителем и примером тех, «кто должен быть вечным».