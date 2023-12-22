Найденная среди крестов девочка-маугли с Урала пойдет в школу впервые за 13 лет

Девочка-маугли из Екатеринбурга, которую нашли запертой в квартире среди могильных крестов, впервые за 13 лет пойдет в школу. Об этом рассказал свердловский детский омбудсмен Игорь Мороков. Его слова передает издание E1.ru.

Как сообщил Мороков, с подростком работают специалисты, чтобы помочь ей выйти из трудной жизненной ситуации. Сейчас ребенку ничего не угрожает, он находится в безопасности. В ближайшее время для несовершеннолетней будет подобрана форма обучения, когда изучат ее психологическое состояние и образовательный потенциал.

Напомним, что девочку обнаружили в квартире, где она проживала вместе с матерью, в антисанитарных условиях. Кроме мусора, в помещении было огромное количество ритуальных вещей. Известно, что она не выходила из дома, не посещала школу и медицинские учреждения.

Как рассказала сама родительница ребенка, могильные кресты в квартире находились не просто так. Она специально ходила на кладбище и «спасала» святыни. По ее мнению, кресты нельзя выкидывать, поэтому она забирала их себе.

Ранее был назван возможный мотив матери, закопавшей младенца в сугроб в Свердловской области. Знакомый семьи предположил, что она сделала это, так как ее муж не хотел третьего ребенка.