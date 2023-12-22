«Муж сказал жене: нам двоих хватит»: назван возможный мотив матери, закопавшей ребенка в сугроб

Закопавшая младенца в сугроб жительница Урала могла сделать это из-за нежелания мужа воспитывать троих детей. Об этом рассказал знакомый семьи. Подробности сообщает Ura.ru.

По данным источника, супруги уже растили двоих ребятишек. Еще при рождении второго мужчина якобы сказал жене, что больше детей не хочет. И она запомнила эти слова.

«Якобы когда родился второй, муж сказал жене: нам двоих хватит, третьего мы уже по деньгам не потянем. Она запомнила эти слова и испугалась, когда поняла, что ждет третьего малыша. Вероятно, это могло повлиять на ее поступок», - рассказал собеседник СМИ.

Напомним, что женщина родила ребенка в бане, после чего поспешила от него избавиться. Она закопала малыша в сугроб и ушла. Еще живым младенца заметил свекр и спас его. Отмечалось, что никто о беременности россиянки не знал, даже члены семьи.

Ранее в Екатеринбурге мать родила ребенка, а после завернула его в пакет и выкинула из окна. Новорожденного удалось спасти. Сейчас он по-прежнему находится в больнице.