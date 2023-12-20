Найденная с выколотыми глазами девушка перед смертью попросила у матери прощения

27-летняя девушка, найденная мертвой в Подмосковье с выколотыми глазами, перед смертью просила прощения у матери. Родственники убитой рассказали о последнем дне россиянки.

Подробности выяснил сайт mk.ru.

Известно, что погибшая снимала квартиру в столице вместе с подругой. Незадолго до смерти к ней приехала мать с внуком. Внезапно девушка решила, что ей нужно заработать деньги перед праздниками. Прежде она подрабатывала барменом или официантом на выставках и мероприятиях. То же самое она планировала сделать сейчас.

Девушка сообщила матери, что ей надо уехать в Подмосковье для встречи с неким человеком и обсудить план работы. Мать заволновалась и предложила остаться дома. При этом телефон девушки был почти разряжен. Напоследок дочь произнесла: «Мама, прости меня за все». Выйдя из дома, она позвонила и попросила денег на такси. Мать перевела ей 3 тыс. рублей.

На следующее утро девушка не приехала. Мать позвонила таксисту – тот рассказал, что высадил ее у деревни. Женщина написала заявление в полицию.

Напомним, девушку нашли 19 декабря, в поисках участвовали волонтеры. Ее тело лежало на берегу озера вблизи деревни Мишуково. У девушки были выколоты глаза.

Ранее сообщалось, что убитая пыталась попасть на шоу «Пацанки», но не прошла кастинг.