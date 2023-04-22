Найденная москвичом на свалке вещь сожгла его квартиру

Житель Москвы нашел на помойке моноколесо. Через несколько часов в квартире случился пожар.

Инцидент произошел в районе Зюзино. Мужчина, возвращаясь домой, заметил на свалке моноколесо. Он решил забрать находку и принести домой. Когда мужчина уснул, моноколесо взорвалось. Это привело к крупному пожару, сгорели даже документы.

Москвич смог выбраться из пожара через окно первого этажа. Он почти не пострадал. По его словам, все дело в неисправности аккумулятора моноколеса.

«Это же как — хуже пороха, литий! Там такой костер [горел], как ракетное топливо», — рассказал пострадавший.

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