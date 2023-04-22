В Индии справляющего нужду на рельсы мужчину убила летящая корова

82-летний житель Индии Шивдаял Шарма работал электриком на железнодорожных путях. Отлучившись от работы, он справлял нужду на рельсы. В этот момент в него врезалась корова.

Инцидент произошел около города Алвар. Корова ушла с пастбища, заблудилась и случайно вышла на рельсы. Не успев покинуть железнодорожные пути, корова была сбита скоростным поездом Vande Bharat.

Удар экспресса был достаточно сильным, поэтому тело животного пролетело 30 метров. После этого животное врезалось в мужчину, что привело его к смерти.

Ранее мы писали, что мужчина три года переписывался с возлюбленной и умер на первом свидании.