Найденная мертвой пятиклассница в Москве была недовольна своей внешностью

Пятиклассница, которую 29 ноября нашли мертвой в Москве, была недовольна внешностью. Девочка считала себя очень худой.

О возможных причинах трагедии сообщил сайт mk.ru.

По информации издания, причин для суицида могло быть несколько. Известно, что незадолго до трагедии школьница написала в дружеском чате об отце. Мужчина отругал ее вместе с братом за съеденный ужин – дети, якобы, не стали подогревать суп на обед. Также родственник был недоволен, что дочь много сидит в интернете.

В тот же день 11-летняя девочка перенервничала из-за криков одноклассниц в ходе ссоры. Известно, что ребенок остро реагировал на любые неприятности.

Школьный психолог советовал родителям больше хвалить ребенка и поддерживать.

Ранее сообщалось, что в Москве подросток совершил суицид после конфликта с отцом по поводу неудачной стрижки. О семье известно, что она считала благополучной, на учете не состояла. В ней росли еще два ребенка.