Найден мертвым бывший профессор МГУ, который отдал мошенникам более 50 млн

Умер бывший профессор МГУ, который отдал мошенникам более 50 млн рублей. Его тело обнаружили за городом.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Собеседник рассказал изданию: «Тело ученого нашли за городом, где он встречался с другом».

Приятель погибшего рассказал, что тот был расстроенным, жаловался на проблемы. Среди личных вещей умершего нашли копию постановления о возбуждении уголовного дела по статье о мошенничестве. Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Известно, что аферисты убедили ученого перевести накопления якобы на безопасный счет. Затем бывшего профессора МГУ заставили продать две квартиры и отдать деньги.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули народную артистку России Веру Васильеву. Ее также уговорили перевести деньги на якобы безопасный счет – в итоге актриса потеряла более 200 тыс.