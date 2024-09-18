Хотел приумножить их бюджет: бывший «вагнеровец»-лудоман обокрал игрушечную машинку друзей на 900 тысяч рублей

Бывший боец ЧВК «Вагнер» предстал перед судом за кражу денег друзей. Он вытащил из тайника, который был игрушечной машинкой, 900 тысяч рублей и потратил их на ставки, передает РИА Новости.

По данным СМИ, когда у мужчины закончился контракт, он поселился у друга и его жены. Бывший военный дал приятелю 200 тысяч рублей и купил ему в загородной дом плазменный телевизор.

Однако потом ситуация изменилась. «Вагнеровец» решил забрать чужие деньги. Он украл из игрушечной машинки друзей 900 тысяч рублей, сидя в няньках. Он потратил их на ставках, а затем сознался в содеянном и пошел в полицию.

По словам мужчины, он хотел таким образом удвоить капитал. Все украденное бывший боец вернул, а друзья попросили суд не наказывать его, но потерпевшим все же присудили 500 тысяч рублей компенсации.

Ранее в Омске бывший боец ЧВК «Вагнер» до смерти забил 18-летнюю беременную девушку. Конфликт вспыхнул из-за колонки.