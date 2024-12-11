Надругался и обколол наркотиками: какой срок дали педофилу из Красноярска за насилие над школьницей

46-летний красноярец, накачавший наркотиками и надругавшийся над девятилетней девочкой, приговорен к пожизненному заключению. Подробности сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным ведомства, в прошлом году осужденный находился в состоянии наркотического опьянения и увидел на улице незнакомую девочку, возвращавшуюся домой. Мужчина проследил за ребенком, прошел за ней в подъезд и лифт. После он попросил у нее воды и таким образом смог проникнуть в квартиру.

В туалете он ввел себе наркотическое вещество и напал на девочку с ножом, совершив против нее насильственные действия — он показывал ей видео интимного характера. У фигуранта дела было три шприца с наркотиками — их он ввел школьнице в руку, в бедро и под колено. Насильник сбежал из квартиры, только, когда узнал о скором приходе сестры.

Выяснилось, что мужчина был ранее судим за преступления половой неприкосновенности в отношении несовершеннолетних и грабеж.

Суд признал красноярца виновным. Ему назначили наказание в виде пожизненного заключения в колонии особого режима, а также принудительное психиатрическое лечение. Помимо этого, с него взыскали 1 млн рублей в качестве морального вреда.

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