Надежда стремится к нулю: эксперт по выживанию оценил шансы пассажиров батискафа «Титан» на спасение

Инструктор по выживанию Олег Гегельский рассказал, что времени на то, чтобы найти и поднять из-под воды батискаф «Титан» почти нет. Об этом сообщается на сайте телеканала «360».

Напомним, что подводный аппарат «Титан», который принадлежит компании OceanGate Expeditions, пропал в воскресенье вечером с людьми на борту. Он направлялся к пассажирскому лайнеру «Титаник», который затонул в 1912 году в Северной Атлантике. Поиски «Титана» уже идут несколько суток.

«Надежды остается все меньше — она стремится к нулю, если уже не достигла его. Проблема в том, что батискаф — не штатный спускаемый аппарат, а маленькая посудина, в которой нет приборов для поиска», – сказал Гегельский.

Он добавил, чтобы найти «Титан», нужно быть максимально к нему близко. Но батискаф находится не в точке предполагаемого погружения. Также для поднятия «Титана» понадобятся специальные суда, а также время, которого уже нет.

По словам Гегельского, прогнозы печальные. Если лодочные сигналы по местонахождению не работают, то остается только один способ — механический, звуковой. Но у глубоководного батискафа толстые стенки, поэтому звук будет сильно глушиться.

«Пространство внутри «Титана» катастрофически мало, поэтому запасы воздуха на пределе. Если люди на борту не смогли себе до сих пор помочь, то их возможности ограничены», – подчеркивает Гегельский.

Кроме этого, на таких глубинах прозрачность воды достаточно низкая. Их не могут найти даже сканами.

Утверждается, что даже если глубоководный робот их отыщет, то нужно еще время, возможно, больше суток.

Ранее мы писали о том, что между владельцем пропавшего батискафа и жертвами «Титаника» нашли неожиданную связь.