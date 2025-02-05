Надежд не осталось: сослуживцы зятя Пригожина рассказали о его возможной судьбе

Отправившийся добровольцем на СВО зять Иосифа Пригожина Евгений Ткаченко год и два месяца не выходит на связь. Родные мужчины надеются, что он вернется домой живым. Но сослуживцы бойца уверены в его гибели.

Последний раз сослуживцы видели Евгения в декабре 2023 года — он был серьезно ранен после украинского арт-обстрела. Как пояснил один из бойцов, который воевал с ним в одном взводе, зять Пригожина получил серьезные ранения в области бедра. Мужчина плохо помнит события тех дней, но лично с телефона Ткаченко звонил родственникам и говорил, что произошло, пишет Telegram-канал Mash.

С того момента боец не видел Евгения и не располагает информацией о его состоянии. Сослуживцы и родные мужчины уверены, что он погиб при том, как жена Ткаченко Даная Пригожина надеется увидеть мужа живым.

Зять Иосифа Пригожина получил повестку в сентябре 2022 года во время частичной мобилизации. Тогда он не пошел служить, в тот момент у него только родился ребенок. Спустя год он отправился на фронт добровольцем.

Напомним, Иосиф Пригожин прокомментировал ситуацию с зятем. Продюсер также сомневается, что супруг Данаи мог выжить, но он предпринимает все попытки, чтобы найти Евгения.