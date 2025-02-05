«Сын остался без отца»: Иосиф Пригожин прокомментировал пропажу зятя на СВО

Сегодня 27-летняя дочь Иосифа Пригожина Даная сообщила печальную новость — ее муж Евгений Ткаченко пропал без вести на СВО. Мужчина не выходит на связь уже год и два месяца, но семья верит, что он жив. Продюсер рассказал подробности случившегося.

Пригожин опечален произошедшим, но старается во всем поддерживать дочь. 55-летний продюсер общается с Данаей и не бросает ее в сложный период.

«Сын остался без отца, год, конечно, шансов мало. Мне известны некоторые обстоятельства, при которых он пропал, но пока не хочу об этом подробно говорить», — приводит слова мужа Валерии StarHit.

В разговоре с 360.ru он пояснил, что Евгений ушел на СВО в декабре 2023 года. Зять Пригожина выполнял боевые задания на Купянском направлении. Последний раз Ткаченко прислал родным сообщение: «Я вас очень люблю». После продюсеру позвонил его сослуживец и сообщил, что мужчину ранили, а потом Евгений пропал без вести.

Как пояснил Пригожин, Даная очень переживает за судьбу 28-летнего мужа.

«Я думаю, что Дана, наверное, уже отчаялась совсем и поняла, что надо включать SOS», — добавил он.

Даная вышла замуж за Евгения в 2022 году. Спустя несколько месяцев у них родился сын. Осенью того же года Ткаченко попал под частичную мобилизацию, но его не забрали на фронт. Уже в декабре 2023 года он отправился на СВО добровольцем.

Напомним, Даная Пригожина рассказала, что не хочет «хайпиться» на этой теме. Подробнее читайте здесь.