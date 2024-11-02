Надеялся выиграть BMW: казахстанец погиб при выполнении опасного трюка для конкурса блогера Литвина

Участие в конкурсе российского блогера Михаила Литвина обернулось смертью для 22-летнего жителя Казахстана. Молодой человек хотел выиграть BMW, которую разыгрывает инфлюенсер.

О трагичном случае сообщил другой блогер Бейбит Алибеков, пишет aif.ru. По его словам, казахстанец принял участие в конкурсе Литвина, где надо было снять креативное видео.

Алибеков дал парню автомобиль Lamborgini для съемки ролика. А во время исполнения опасного трюка молодой человек погиб. Он попал в больницу с травмами, которые несовместимы с жизнью.

«Я ему дал автомобиль в итоге для его трюка. Там конкурс какой-то был. И вот одна из попыток его трюка не вышла. Он попал в больницу с тяжелыми травами и утром, к сожалению, скончался», — рассказал блогер.

Полиция Казахстана выясняет детали гибели парня. Литвин пока никак не прокомментировала случившееся.

Ранее российский блогер оказался за решеткой из-за драки на футбольном матче. Его арестовали на 13 суток.