«Больше такого не повторится»: суд арестовал раскаявшегося за драку во время матча блогера Литвина

Устроивший драку с фанатом ЦСКА во время матча Медиалиги Михаил Литвин раскаялся в содеянном. Несмотря на это, суд арестовал блогера на 13 суток.

Как сообщает Telegram-канал Mash, Литвин признал, что был не прав. По словам блогера, после инцидента в его голову приходят «правильные мысли».

«Времени отмотать нет. Если бы отмотать, не сделал бы так. Вину признаю. Больше такого не повторится, Ваша честь», — сказал он.

Однако суд все же назначил Литвину 13 суток административного ареста.

Напомним, что на футбольном матче между Lit Energy и «СКА-Ростов» произошла массовая драка. Президентами футбольных команд являются Михаил Литвин и Баста. Во время игры болельщики «СКА-Ростов» выкрикивали с трибун оскорбления в сторону блогера. Тогда Литвин не выдержал и подбежал к одному из них и ударил по лицу, чтобы отстоять свои честь и достоинство. Рэпер Баста попытался вмешаться в конфликт и спокойно объяснить Михаилу, что его команда первая начала переходить на личности.