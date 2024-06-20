Надел цветастый платок, очки и сумку: житель Одессы замаскировался под старушку, чтобы покинуть Украину

Изобретательный житель Одессы придумал план, как покинуть территорию Украины незамеченным, но попался. Мужчина замаскировался под бабушку, надеясь в таком виде пересечь границу. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на госпогранслужбу Украины.

По данным источника, гражданина задержали на пути в Ужгород. Он ехал в поезде из Киева, притворяясь старушкой. У него была женская одежда, цветастый платок на голове, очки и клетчатая сумка. Так мужчина надеялся перейти в Словакию, но у него не вышло.

Жителя Одессы задержали. Сообщается, что он предстанет перед судом.

Напомним, что 2 апреля Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий снижение возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Представитель МИД России Мария Захарова назвала это «актом геноцида».

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