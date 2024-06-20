Четвертый день поисков: родственники унесенной в море в Сочи туристки выступили с обвинениями

Родственники туристки, которую уже четвертый день ищут в море у берегов Сочи, назвали виновных в случившемся с ней. По их мнению, девушку накрыло волной и унесло из-за друзей. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Источник рассказал, что близкие 20-летней модели все еще надеются, что поиски принесут результат. Они считают, что россиянка утонула из-за приятелей, которые в тот день были вместе с ней и не остановили. Члены семьи девушки подчеркнули, что она впервые была на море и не осознавала всех рисков, поэтому парни должны были ее предостеречь.

Отметим, что сами друзья туристки делились, что все-таки пытались предупредить ее об опасности. Однако она не слушала. Девушка сообщила, что «помочит ноги» и вернется через минуту. Но по какой-то причине она решила зайти поглубже, ее снесло сильной волной, а после унесло в море. По словам очевидцев, пять минут ее голова виднелась над водой, а затем пропала. Никто из-за шторма не рискнул нырнуть за ней.

К слову, сестра туристки обвинила людей в том, что они не помогли ей выбраться из воды. Ее слова приводит сообщество «ВКонтакте» «ДТП и ЧП | Сочи». Она отметила, что девушка находилась недалеко от берега, а не на глубине, и ее можно было спасти.

Ранее очевидцы рассказали, как на их глазах туристку уносило в море в шторм.