Над ним много издевались в школе: жители ХМАО рассказали о мужчине, который избил сына сожительницы за отказ курить

Отчим из ХМАО, который избил сына сожительницы, имел проблемы в общении со сверстниками в школьные годы. Над ним много издевались из-за внешнего вида и поведения.

Об этом 360.ru рассказали местные жители.

25-летний мужчина работает методистом, ведет театральный кружок. Местная жительница назвала его «популярной личностью» в поселке и творческим человеком.

«В школьные годы над ним много издевались из-за его нестандартного внешнего вида и поступков», - сообщила она.

Собеседница издания рассказала, что мужчина срывался на приемных детях, гнобит несовершеннолетних и «много пьет».

Учившийся с ним в одной школе мужчина подтвердил, что у того были проблемы в детстве, и отметил жестокое обращение с приемными детьми.

«В школе ребята его часто задевали и подкалывали — у него была необычная внешность, необщительный характер, проблемы с речью», - поделился источник.

Он вспомнил, что потом молодой человек устраивал «тусовки», на которые приглашал несовершеннолетних, поил алкоголем и воровал деньги из магазина, где работал. Приемных детей он заставлял носить тяжелые пакеты.

О сожительнице известно, что она в разводе. По некоторым данным, ее дети в детском доме, она живет с одним сыном, которого избил мужчина.

На допросе задержанный россиянин рассказал, что нашел вейп у мальчика. После этого завел на кухню и заставлял курить.

«Он меня разозлил. Я нанес ему ремешком восемь ударов», - сказал он и добавил, что признал вину, и обещал больше не повторять.

Ранее сообщалось, что мужчина рос в приемной семье. При этом у пары большая разница в возрасте: мужчине 25, а сожительнице 42.