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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 06 июня 2024, 13:10
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Начался припадок: «ведьму» Алену Полынь госпитализировали из зала суда

В Подмосковье «ведьма» Алена Полынь попала в больницу из зала суда .
Начался припадок: «ведьму» Алену Полынь госпитализировали из зала суда

© Freepik

«Ведьме» Алене Полынь потребовалась помощь врачей. Девушка, обвиняемая в оскорблении чувств верующих, ударилась головой о прутья решетки в зале суда, передает Telegram-канал ТАСС.

Девушке стало плохо на заседании в Ивантеевском суде Подмосковья. В какой-то момент у нее начался сильный припадок. Во время него Полынь ударилась головой о прутья решетки и через некоторое время потеряла сознание.

В итоге задержанную девушку пришлось госпитализировать. В настоящий момент о ее состоянии ничего неизвестно.

Алену Полынь обвинили в оскорблении чувств верующих. В ее книгах были обнаружены материалы, признанные экстремистскими.

Ранее беременную жену футболиста Павла Мамаева экстренно госпитализировали. По словам девушки, все произошло так быстро, что она даже не успела собрать вещи.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал ТАСС
Автор:Артем Хохлов
Теги:
ведьма
госпитализация