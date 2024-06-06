Начался припадок: «ведьму» Алену Полынь госпитализировали из зала суда

«Ведьме» Алене Полынь потребовалась помощь врачей. Девушка, обвиняемая в оскорблении чувств верующих, ударилась головой о прутья решетки в зале суда, передает Telegram-канал ТАСС.

Девушке стало плохо на заседании в Ивантеевском суде Подмосковья. В какой-то момент у нее начался сильный припадок. Во время него Полынь ударилась головой о прутья решетки и через некоторое время потеряла сознание.

В итоге задержанную девушку пришлось госпитализировать. В настоящий момент о ее состоянии ничего неизвестно.

Алену Полынь обвинили в оскорблении чувств верующих. В ее книгах были обнаружены материалы, признанные экстремистскими.

Ранее беременную жену футболиста Павла Мамаева экстренно госпитализировали. По словам девушки, все произошло так быстро, что она даже не успела собрать вещи.