Началось действие яда: в Подольске змея укусила за ногу четырехлетнего ребенка

В Подольске змея укусила за ногу четырехлетнего мальчика. Ночью ребенку стало плохо, он был экстренно доставлен в больницу.

О происшествии сообщил Life.ru.

Мальчик с родителями приехал в Подольск из Москвы, чтобы отдохнуть за городом. Однако там на несовершеннолетнего напала змея.

В три часа ночи ему стало плохо. Ребенка отвезли в детскую больницу в столице. Врачи диагностировали рану лодыжки и токсическое действие яда змеи. Медики назначили лечение.

В последнее время в Москве и Подмосковье участились жалобы на нашествие змей, включая ядовитых, а именно гадюк. Они выползают на детские площадки, встречаются у жилых домов. На днях в Подмосковье от змеи пострадала 12-летняя девочка – ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее мы писали, что отличить укус ядовитый змеи можно визуально. На коже останутся следы от ядовитых клыков в виде одной или двух красных точек, расположенных рядом. При укусе неядовитых змей будут видны проколы, похожие на царапины. Ученый-медик также рассказала о мерах доврачебной помощи в случае происшествия.