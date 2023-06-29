Появляются красные точки: след от укуса ядовитой змеи отличить довольно легко

Укус ядовитых и неядовитых змей можно отличить визуально. Подробнее об этом рассказала кандидат медицинских наук, преподаватель Государственного университета просвещения Алевтина Котова.

По словам ученого-медика, след от укуса ядовитой змеи представляет собой одну или две красные точки. Обычно они расположены близко друг к другу. Эти точки – следы от ядовитых клыков змеи, которые длиннее других их зубов.

При укусе неядовитой змеи на коже будут видны «небольшие проколы, похожие на царапины», рассказала эксперт телеканалу «360».

Котова также перечислила симптомы и меры доврачебной помощи при укусе ядовитой змеи. В России самой распространенной и опасной является гадюка.

Вокруг места ее укуса быстро возникает отек, появляются симптомы отравления, такие, как жажда, тошнота и рвота, расстройство желудка, падение давления.

Важно успеть оказать доврачебную помощь в течение 30 минут после укуса. Яд можно удалить в ближайшие 10-15 минут: для этого нужно сдавить место укуса, открывая рану, и выдавить содержимое или отсосать грушей. Потом место укуса обрабатывается водой или перекисью водорода, зеленкой, марганцовкой. Ни в коем случае нельзя делать разрезы – это лишь усилит воздействие яда.

Человек не должен много двигаться – лучше уложить его на ровную поверхность и зафиксировать место укуса в неподвижном состоянии. Иначе яд быстрее распространится с током лимфы.

Если укус пришелся в руку, то ее следует фиксировать согнутой и наложить на место умеренно сдавливающую повязку – это замедлит ток лимфы. В случае укуса в ногу повязка накладывается на всю конечность.

Рекомендуются обильное питье, обезболивающее и мочегонное средства, аскорбиновая кислота, которая защищает от воздействия токсинов, а аллергикам стоит принять антигистаминный препарат. Дальше пострадавшего надо доставить в больницу или вызвать на место скорую.

Ранее мы писали, как в Екатеринбурге студентка хотела сдать экзамен при помощи живой змеи.