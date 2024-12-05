Блогершу, пожалевшую террориста из «Крокуса», решили не наказывать: ее слова назвали субъективным мнением

СУ СК РФ по Ростовской области не будет наказывать блогершу из Шахт, которая пожалела террориста из «Крокуса». Ее слова назвали субъективным мнением.

Подробности сообщает ИА Регнум со ссылкой на источник.

Блогер Ольга Разинькова после теракта размышляла, что нельзя было оставлять террориста без куртки на морозе и во время задержания следовало одеть в теплую одежду. Она заметила: мужчина «трусился от страха и холода». Ольга признавалась, что «душа разрывалась» от этого и «полночи о нем думала».

После публикации видео люди массово стали обращаться в прокуратуру и СУ СК – женщину требовали привлечь к ответственности. Ольга тем временем извинилась за сказанное.

В распоряжении ИА Регнум оказался ответ регионального СК РФ. В нем говорится, что «разговоры Разиньковой о состоянии здоровья и самочувствии подозреваемых… является субъективным мнением». Отмечается, что блогер не выражала поддержку совершенного террористами преступления.

Активисты требуют наказания для блогера. Они просят СК России разобраться в ситуации.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии задержали четверых сообщников боевиков из «Крокуса».