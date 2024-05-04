Начались судороги, упал и ударился головой: пятилетний мальчик умер в развлекательном центре

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту гибели пятилетнего мальчика в одном из развлекательных центров Санкт-Петербурга. Ребенок ударился головой и скончался, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

По данным СМИ, семья отправилась в развлекательный центр. Там мальчик играл на детской площадке. В какой-то момент у несовершеннолетнего начались судороги. Он упал и ударился головой. Известно, что ребенок находился на учете у эпилептолога, невролога и психиатра.

Пострадавшего посетителя развлекательного центра госпитализировали. Около трех недель он пролежал в больнице. А накануне, 3 мая, юный пациент скончался. Теперь в обстоятельствах гибели мальчика разбираются стражи порядка.

Ранее сообщалось, что в Северной столице нашли мертвым восьмимесячного ребенка. Малыш захлебнулся рвотными массами после кормления.