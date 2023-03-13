Начались странные вещи: девушка в Москве понюхала подаренные духи и попала психбольницу
Девушка в Москве попала в психбольницу, понюхав подаренные незнакомцем духи.
Фото: Freepik
В Москве девушка оказалась в психиатрической больнице, понюхав подаренные незнакомцем духи. У нее начались перепады настроения, россиянка перестала посещать колледж и стала заводить разговоры об «эмбрионах, которые выпускают собак».
Об инциденте рассказал Telegram-канал Baza.
Девушка получила духи на улице в качестве подарка от неизвестного мужчины. Он предложил обменяться телефонами, но, получив отказ, вручил подарок.
Девушка открыла и понюхала колпачок. После это дома с ней начали происходить странные вещи. Близкие ничего подобного раньше за ней не замечали.
Родные вызвали скорую – пострадавшая около недели лежит в психбольнице. Лучше ей не становится.
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