Практичный выбор: в чем разница между туалетной водой, парфюмом и сухими духами

Практичный выбор: в чем разница между туалетной водой, парфюмом и сухими духамиОтвечает эксперт
Валерия Нестерова
Парфюмер, основатель бренда VN Perfumes и Школы парфюмерного искусства, автор блога @valerienesterova
Существуют жидкие и сухие парфюмерные ароматы. Жидкие бывают спиртосодержащие, на водной и на масляной основах. Такие ароматы обычно имеют градацию от мужских духов до парфюмерного экстракта. Существует 6 видов парфюмерии: одеколон, вуаль для волос, туалетная вода, парфюмерная вода, духи и парфюмерный экстракт.
Спирт часто используется в жидкой продукции, потому что именно он позволяет «раскрывать» композицию в объеме. В чем разница между видами, которые перечислены выше? Все они отличаются количеством концентрата и соотношением смеси спирта с водой.
Мист, или вуаль для волос
Самый легкий. Бывает на спиртовой и водной основе, его ключевая задача — придать легкий аромат волосам. Рекомендуется использовать тем, кто не любит яркие композиции или, наоборот, тем, кто хочет еще больше украсить свой образ.
Одеколон
В нем уже содержится от 3 до 5 % концентрата. Такой аромат нестойкий. Он достаточно быстро уходит с кожи, часто имеет цитрусовую, акватическую основу. Одеколон предназначен для того, чтобы освежить образ, придать ему яркое дыхание.
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Туалетная вода
Содержание парфюмерной композиции — 12%. Туалетную воду предпочитают те, кто не любит яркие, стойкие ароматы, и кому по душе неуловимое, тонкое дыхание от себя. Звучит композиция в среднем до 3 часов (это время удержания сердечных нот, шлейф может держаться дольше, в зависимости от типа кожи).
Парфюмерная вода
Концентрация душистых веществ от 12-18% до 20%. Сейчас они представлены на современном рынке в сегменте женской и унисекс-парфюмерии, имеют стойкость 3-5 часов.
В люксовом сегменте для мужчин в основном представлены туалетные воды, а для женской — парфюмерные. Здесь накладывает отпечаток способ нанесения «туалетных духов» представителями разных полов. Девушки любят наносить точечно, а парни достаточно обширно, поэтому для них снижена концентрация, чтобы аромат от них не звучал слишком насыщенно и интенсивно.
Духи
Здесь примерно 30% концентрации самого парфюмерного концентрата, остальное — это смесь спирта с водой. Стойкость духов составляет от 5 до 8 или даже до 24 часов. Духи обычно используют те, кто хочет повысить стойкость своего парфюма, те, кто любит яркие, насыщенные ароматы. Как правило, они стоят в два раза дороже, чем парфюмерные воды.
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Сухие духи
Это твердый парфюм, в основном на воскосодержащей основе, который наносится на кожу, и под теплом происходит раскрытие аромата. Сухие духи очень компактные, и их удобно носить в любой сумочке, так как не содержат жидкость, можно спокойно перевозить в любых объемах в самолете. Но при этом они имеют точечное распространение и объемный шлейф, какой от спиртосодержащих духов не получишь. Сухие духи удобно использовать в жарких странах: воск, который содержится в текстуре, защищает кожу от интенсивного солнца и появления сухости.
Парфюмерный экстракт
Это современный вид парфюма, очень стойкий и дорогой, здесь уже концентрация выше, чем у духов, и может достигать 35%, 48%, 50%.
Существуют мнение, что следует приобретать более стойкий продукт, так как он будет держаться долго. Однако в парфюмерных кругах существует понимание, что стойкость — это не критерий качества аромата. Все зависит от состава, способа нанесения, ощущений, которые вы получаете. Ключевым критерием качества, безусловно, являются ингредиенты, которые входят в его состав, и уникальные необычные композиции, созданные парфюмером. А уже дальше вы выбираете, в какой концентрации наносить композицию: в духах, туалетной или парфюмерной воде. Это индивидуально — как больше всего нравится, как себя ощущаете.
Не всем нравятся плотные, насыщенные текстуры, кто-то любит менять несколько ароматов в течение дня. Таким людям идеально подходят туалетные и парфюмерные воды, вуали для волос, для того чтобы с утра нанесли один аромат, чтобы взбодриться, сосредоточиться на работу. Дальше можно поменять аромат на деловой, а вечером для романтического свидания нанести третий и предстать перед своим избранником в соблазнительном образе. Такая вариативность позволяет использовать более легкие композиции в течение дня и не перегружать свой образ яркими, насыщенными ароматами, которые держались бы несколько суток на коже.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-служб
Часто бывает и такое, что при использовании духов или парфюмерного экстракта через несколько часов становится невыносимо душно носить их на себе, запах начинает раздражать, хочется уже его смыть, потому что прошло наслаждение, прошла ситуация, под которую мы наносили аромат, и он уже не очень уместно воспринимается нами. И это еще раз указывает на то, что не стоит обращать внимание на стойкость, учитывайте то, как раскрывается композиция на вашей коже, то, как звучит ключевой аккорд. Если вам захочется, чтобы аромат держался дольше, то просто берите с собой миниатюру в сумочку и обновляйте в течение дня.
По аналогии с помадой — она стерлась, значит, пришло время ее обновить. Свежий цвет на губах позволяет выглядеть красиво. Тот же самый этикет уместен и в парфюмерии.
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