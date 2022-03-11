Практичный выбор: в чем разница между туалетной водой, парфюмом и сухими духами

Существуют жидкие и сухие парфюмерные ароматы. Жидкие бывают спиртосодержащие, на водной и на масляной основах. Такие ароматы обычно имеют градацию от мужских духов до парфюмерного экстракта. Существует 6 видов парфюмерии: одеколон, вуаль для волос, туалетная вода, парфюмерная вода, духи и парфюмерный экстракт.

Спирт часто используется в жидкой продукции, потому что именно он позволяет «раскрывать» композицию в объеме. В чем разница между видами, которые перечислены выше? Все они отличаются количеством концентрата и соотношением смеси спирта с водой.

Мист, или вуаль для волос

Самый легкий. Бывает на спиртовой и водной основе, его ключевая задача — придать легкий аромат волосам. Рекомендуется использовать тем, кто не любит яркие композиции или, наоборот, тем, кто хочет еще больше украсить свой образ.

Одеколон

В нем уже содержится от 3 до 5 % концентрата. Такой аромат нестойкий. Он достаточно быстро уходит с кожи, часто имеет цитрусовую, акватическую основу. Одеколон предназначен для того, чтобы освежить образ, придать ему яркое дыхание.