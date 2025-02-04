«Начались серьезные осложнения»: известна причина смерти актера и танцора Петра Чеботарёва

Актер и танцор Петр Чеботарёв умер в результате осложнений после трех инсультов. О причине смерти сообщила его жена Галина Привалова.

Подробности узнало ИА Регнум.

По словам Приваловой, актер болел и умер «не внезапно».

«Петр Владимирович перенёс третий инсульт. После этого начались серьёзные осложнения», - рассказала супруга Чеботарёва.

Актер две недели провел в реанимации и там же скончался. Ранее ему делали операции на сердце. Чеботерёв имел сопутствующие заболевания.

Напомним, актер и певец умер 21 января, ему был 71 год. Он возглавлял танцевальную студию, снимался в кино. Известен по съемкам в фильмах «Тайна виллы „Грета“», «На исходе ночи».