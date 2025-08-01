«Начали докапываться из-за накрашенных ногтей»: подростки избили 13-летнего парня за неформальный стиль

В Уфе 13-летний мальчик попал в больницу с сотрясением и ушибами. На него совершили нападение другие подростки. Хулиганам не понравился внешний вид парня, передает Telegram-канал Осторожно, новости.

Пострадавший рассказал о произошедшем журналистам. По словам мальчика, к нему пристали двое подросток — им не понравилась одежда и накрашенные ногти.

«Начали докапываться из-за стиля и из-за накрашенных ногтей, сказали что мол все "неформалы" плохо отзываются о лысых, значит я тоже. Отвели в переулок и заставили руками убирать лак с ногтей», — заявил школьник.

Момент нападения на несовершеннолетнего попал на видео. На опубликованных в Сети кадрах видно, как сначала мальчика бьют по лицу, а после кидают на асфальт. После того как подросток оказался на земле, его вновь ударили по лицу, но уже ногой.

В итоге избитый школьник попал в больницу. Ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Нападавших, по информации журналистов, разыскивают стражи порядка.

Ранее сообщалось, что житель Евпатории напал на группу неформалов. Мужчине не понравился внешний вид молодых людей.