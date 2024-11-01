Дональд Трамп и Джеффри Эпштейн спорили на соблазнение принцессы Дианы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп и финансист-педофил Джеффри Эпштейн, который совершил суицид в тюрьме в 2019 году, в прошлом спорили, кто первый соблазнит принцессу Диану. Об этом рассказал писатель и автор книг о Трампе Майкл Вольф, передает Newsweek.

Литератор признался, что во время написания первой книги о политике у него был секретный источник, «старый друг Трампа Эпштейн».

«Был один момент, когда у них было соревнование в том, кто будет первым спать с принцессой Дианой. Однако я не думаю, что такое когда-либо происходило», — поделился Вольф.

Писатель уточнил, что предполагаемое пари случилось в то время, когда Трамп и Эпштейн общались вместе в одних и тех же кругах.

Ранее бывшая модель Стейси Уильямс обвинила Трампа и Эпштейна в домогательствах.

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