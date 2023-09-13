Начала сходить с ума после пандемии: женщина зарезала мужа на глазах у несовершеннолетнего сына

Жительница Гатчины в Ленобласти, отличавшаяся странным поведением и состоящая на учете в ПНД, напала с ножом на супруга. Она зарезала главу семейства на глазах у несовершеннолетнего сына. Проблемы с психикой у женщины начались после периода пандемии, передает 78.ru.

Коронавирус, которым переболела жительница Ленобласти в разгар его распространения, сильно отразился на ее здоровье. Из-за проблем с психикой женщина перестала общаться с подругами и вышла из родительского комитета.

В школе, где учатся дети россиянки, за ней замечали странные вещи. Например, она просила закрыть электронный дневник сына, а на следующий день вновь попросила внести его в базу. А однажды мать хотела забрать старшего сына из учебного учреждения, так как сильно за него волновалась. Но прошел час и мальчик никуда не пошел.

А за сутки до убийства жительница Гатчины позвонила классной руководительнице сына, пожаловалась на самочувствие и начала рассказывать какие-то несвязанные между собой вещи. При этом известно, что женщина состояла на учете в психоневрологическом диспансере. Алкоголем она не увлекалась.

Сотрудники правоохранительных органов задержали жительницу Гатчины сегодня, 13 сентября. В полицию позвонил старший сын женщины, который стал свидетелем убийства отца.