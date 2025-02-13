«Начал орать на них матом»: водитель автобуса высадил школьниц, которые не успели оплатить проезд

Четырех школьниц выгнали из автобуса в Нижнем Новгороде. Девочки не успели оплатить проезд и оказались выставлены за дверь, передает сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород».

Мать одной из школьниц рассказала, что произошло в тот вечер. По словам женщины, девочки ехали домой. На одной из остановок они зашли в автобус через заднюю дверь.

Пока несовершеннолетние пассажиры добирались до водителя, то уже был следующая остановка. Мужчина подумал, что школьницы, вероятно, не собираются оплачивать проезд, и обрушился на них.

«Моя дочь уже подходила к нему, но водитель вышел на остановке и начал на них орать матом», — рассказала женщина.

Девочкам пришлось покинуть транспорт и ждать следующий автобус. На часах при этом было уже девять вечера.

Ранее в Приморье водитель автобуса избил 14-летнего пассажира за проезд без билета. Правоохранители начали проверку по факту случившегося.