Набросился с кулаками: потасовка на крыльце магазина обернулась гибелью женщины

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели женщины в уральском Ревде. Она была избита до смерти у одного из местных магазинов. Мужчину, совершившего нападение на горожанку, объявили в розыск, передает Kp.ru.

Конфликтная ситуация произошла вечером 11 ноября. У магазина на улице Карла Либкнехта, по предварительным данным, поссорились мужчина и женщина. После выяснения отношений на словах завязалась потасовка. Оппонент жительницы Ревды набросился на нее с кулаками. В итоге женщина получила столько ударов, что через некоторое время скончалась. На место убийства были вызваны сотрудники правоохранительных органов.

В настоящий момент стражи порядка выясняют все обстоятельства гибели женщины. Подозреваемый в ее убийстве скрылся в неизвестном направлении. Сейчас его поиском занимаются полицейские.

Ранее в Ярославле подростка приговорили к колонии за убийство мужчины. Несовершеннолетний забил свою жертву голыми руками до смерти.