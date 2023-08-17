«Теперь будет круглосуточно с двумя охранниками»: Лада Дэнс стала жертвой маньяка-извращенца

Директор певицы Лады Дэнс Сергей Пудовкин рассказал, что артистка вновь столкнулась с неприятностями. Из-за этого теперь к ней будут круглосуточно приставлены двое охранников. Все дело в том, что объявился сексуальный извращенец, который начал атаковать вокалистку своими провокационными сообщениями.

На данный момент Ладе крайне непросто. Она проходит сложную и весьма болезненную реабилитацию в больнице и при этом вынуждена сталкиваться с преследованиями. Не так давно появлялись новости о сталкере, а теперь стало известно о сексуальном извращенце. По словам продюсера, он присылает певице сообщения извращенного характера. И их стало настолько много, что Пудовкин уже принял решение обратиться в полицию.

«Лада Дэнс теперь будет круглосуточно с двумя охранниками вне зависимости от ее концертной деятельности и поездок. Сейчас в ее адрес идет постоянный прессинг со стороны хейтеров и лиц с нестабильной психикой. Люди просто озверели», - цитирует слова Пудовкина издание mk.ru.

Директор Дэнс также подчеркнул, что готов в любой момент опубликовать фотографию извращенца, чтобы все люди о нем узнали. Он осознает, что это повлечет за собой определенные последствия, но он уверен, что сможет с ними справиться. Сейчас Пудовкин лишь надеется, что правоохранители смогут наказать маньяка и освободить Ладу от его «атак».

Ранее полиция начала проверку из-за угроз убийством Ладе Дэнс.