Трагедия в Томилино: муж задушил жену, труп закопал, детей отвез к теще и пошел на работу

Жену задушил, труп закопал, детей отвез к теще и пошел на работу. Что на самом деле произошло в Томилино?

Муж с женой прожили вместе одиннадцать лет, родили двух детей и недавно оформили ипотеку. Она работала кассиром в ресторане, он – водителем автобуса. Казалось, счастливому браку ничто не угрожает.

Но, как это часто бывает, в семейную жизнь вклинился третий – алкоголь. Муж как-то незаметно пристрастился к спиртному.

Сначала просто выпивал, потом стал приходить с работы сразу после начала смены – как выяснилось, руководство не выпускало подвыпившего мужчину на маршрут. Жена стала задумываться о разводе.

Развязка наступила вечером 30 марта. О ней подробно рассказывает mk.ru.

Супруг очередной раз вернулся домой под градусом, жена объявила, что подает на развод. Последняя ссора происходила в подъезде, чтобы не слышали дети. Муж вышел из себя и задушил женщину.

Труп закопал в лесу в районе города Раменское. Утром, как ни в чем не бывало отвез детей к теще, а сам отправился на работу.

Когда полиция начала поиски пропавшей женщины, убийца плакал и уверял, что после ссоры благоверная ушла из дому, умолял найти и вернуть любимую. Но в конце концов не выдержал и во всем признался, указав место, где закопал тело. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «убийство».