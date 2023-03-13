Набросилась с кулаками: женщина в Башкирии избила детского врача за долгое ожидание приема

В Башкирии мать набросилась с кулаками на педиатра из-за долгого ожидания приема. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash Batash.

В Сибае местная жительница привела на прием ребенка, но перед осмотром врач попросил немного подождать. Медику нужно было проконсультироваться со своими коллегами. Для этого она покинула свой кабинет. После того как педиатр вернулся, мать набросилась на него с кулаками. Женщина гонялась за врачом по всей больнице, толкала и показывала нецензурные знаки руками.

На женщину уже написали заявление в полицию. В качестве доказательства приводится соответствующая видеозапись с камер.

Журналистам издания kp.ru удалось связаться с матерью и выяснить ее версию событий. По ее словам, видеозапись обрезана так, что часть событий в итоговый вариант не попали.

«Я попросила ребенка посмотреть. А она мне отвечает, что занята и консультируется. И все, педиатр на этом просто ушел в свой кабинет со словами, что у нее тяжелый пациент», – сказала мать мальчика.

После этого родительница заглянула в кабинет, чтобы удостовериться, что у врача есть тяжелый пациент. Но когда Инна дошла до кабинета, медик уже вышел.

«Я сфотографировала ее и сказала, что буду жаловаться. Прихожу обратно в фойе. Там стоит врач и опять глазеет в телефон. А потом педиатр заявил, что не будет смотреть ребенка, пока не освободится. Дальше произошло то, что попало на видео. На эмоциях я ее отшвырнула, – отмечает мать.

Добавляется, что после этого женщина забрала сына и вышла из больницы. Они сели в машину, как туда же выбежал педиатр и стал снимать номера авто на камеру мобильного телефона.

«Меня не это взбесило. Возмутили слова про тяжелого пациента. Если у тебя там тяжелый пациент, почему ты находишься не рядом с ним? Почему ты не оказываешь ему помощь? Почему ты выбежала фотографировать мою машину? Я вышла из автомобиля, отобрала ее телефон и просто в снег рядом бросила», – рассказала свою версию инцидента мать.

Ранее сообщалось, что в Каменске-Уральском пациенту со сломанными стопами пришлось ползти до кабинета врача.