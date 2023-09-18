«Набрасывались на еду»: женщина исчезла из захламленной квартиры, бросив в ней 16 кошек

В Екатеринбурге жители дома пожаловались на антисанитарию в одной из квартир, где проживают 16 кошек. Хозяйка бросила их и исчезла. Об этом сообщает kp.ru.

Соседи говорят, что проживающую в трехкомнатной квартире женщину давно не видели, а само жилище находится в захламленном состоянии. Именно поэтому они обратились к правоохранителям, чтобы хоть что-то сделать в этой ситуации.

Женщина по имени Нина рассказала, что хозяйка приносит в дом мусор, поэтому в подъезде стоит невыносимый запах. По ее словам, своих питомцев она кормит помоями. Соседи забили тревогу, когда не видели владелицу животных неделю.

«Знаем, что у нее давно отключены все коммуникации. Думали, что она скончалась в квартире, и поэтому вызвали полицейских, чтобы они вскрыли дверь», – рассказала жительница.

Когда люди смогли попасть внутрь жилья, то к ним выбежали 16 кошек. Самой хозяйки не было. Неравнодушные граждане купили корм, заметили, что среди питомцев есть слепые и с блохами, но все животные оказались ласковыми и добрыми, хоть и пугливыми.

«Животные просто набрасывались на еду и воду. Из квартиры в подъезд вываливались горы мусора», – вспоминает Нина.

К сожалению, приюты переполнены. Поэтому за животными некому ухаживать. Женщина рассказала, что они с другими соседями будут подкармливать питомцев. Но спасти такое количество кошек своими силами почти невозможно, поэтому она ищет единомышленников.

Ранее мы писали о том, как в Рязани из квартиры женщины вынесли 37 мешков мусора. Жительница превратила свою квартиру в настоящую свалку, и в результате ее отправили на лечение.