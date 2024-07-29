«Набожные, все время по церквям»: раскрыты подробности жизни семьи из Петербурга, в которой умерли три сестры

Семья из Петербурга, в которой умерли три сестры 19, 29 и 35 лет, была «очень набожной». Об этом рассказала соседка по дому, где они проживали.

Подробности приводит РЕН ТВ.

«Семья была очень набожная, богемная. Закрытые они все были… Семья очень богомольная, все время по церквям», - поделилась женщина.

Она рассказала, что глава семейства был батюшкой, но умер. В семье росли семеро детей, все родились дома. Девочки закончили институты. По словам соседки, брат умерших сестер работал в церкви и окончил духовную семинарию.

Родственник заявил, что девушки ни с кем не общались, а у старшей сестры была «серьезная психологическая травма». Она получила три высших образования, родственница главенствовала над остальными. Младшая сестра только окончила школу.

Ранее мы писали о смерти девушек. Говорилось, что они добровольно отказались от еды.