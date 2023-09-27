На звезду шоу «Голос. Дети» обманом оформили кредитный договор

Участницу шоу «Голос. Дети» Апраксину обманули, оформив на нее кредит, об этом пишет Telegram-канал 112.

Александра Апраксина была участницей четвертого сезона шоу «Голос. Дети». Она исполняла песню «Mercy» британской певицы Даффи и попала тогда в команду Валерия Меладзе. Однако уже на этапе «поединков» девочка проиграла другой участнице и вылетела из проекта.

Спустя несколько лет имя участницы шоу снова замелькало в прессе. Выяснилось, что девушка захотела попробовать себя в модельной сфере и заключила контракт с агентством «Верона». Спустя день Апраксина перечитала договор, который оказался не трудовым, а кредитным. Согласно документу, экс-участница вокального конкурса должна выплатить агентству 196 тысяч рублей.

Александра Апраксина обратилась за помощью в правоохранительные органы, на данный момент по факту инцидента проводится проверка.

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