На заброшенной даче Сталина в Мытищах обнаружили два тела

В Подмосковье обнаружили два тела на заброшенной даче Иосифа Сталина. Причины смерти людей не установлены.

Подробности приводит Telegram-канал Mash.

Тела нашли на участке в Мытищах. Предварительно, умершие – это охранник объекта и его приятель.

Источник пишет, что усадьбу Сталина продали в сентябре 2023 года. Место, где политик жил в 1930-е годы, было куплено за 403,5 млн рублей. Покупателем оказалась краснодарская компания.

В декабре сообщалось, что в Москве умер племянник Сталина Леонид Аллилуев. Ему было 94 года. Пенсионер почувствовал себя плохо, находясь в квартире. Дочь вызвала скорую, но врачи не смогли реанимировать и лишь констатировали смерть. Точную причину смерти не называли. Известно, что мужчина был сыном писательницы Анны Аллилуевой – родной сестры Сталина.