На юге Москвы нашли тела трех рабочих в канализационном люке

В Москве трое рабочих стройплощадки погибли, задохнувшись метаном. Их тела были обнаружены в канализационном люке. Об это пишет 360.ru.

Сообщается, что трагедия произошла в Даниловском районе столицы, недалеко от строительного объекта на набережной Марка Шагала.

По предварительным данным, один из мужчин упал в колодец, где была высокая концентрация газа. Двое его коллег поочередно пытались вытащить пострадавшего, но тоже упали в канализационный люк и оказались в ловушке.

На месте работают правоохранительные органы, пишет издание. Стало известно, что московские следователи уже возбудили уголовное дело по статье 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть трех человек.

Ранее мы писали о том, что под Екатеринбургом на «трассе смерти» погиб 38-летний сын цыганского барона. По словам его знакомого, мужчина, направляющийся в Нижний Тагил, был на автомобиле с зимними шинами.