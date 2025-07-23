38-летний сын цыганского барона погиб на уральской «трассе смерти»

Под Екатеринбургом на «трассе смерти» погиб 38-летний сын цыганского барона. По словам его знакомого, мужчина был на автомобиле с зимними шинами.

Подробности узнало издание E1.ru.

Смертельное ДТП произошло 22 июля. Сын цыганского барона ехал на иномарке Kia K5, он направлялся из Екатеринбурга в Нижний Тагил.

«У него были зимние шины, быстро ехал по трассе, занесло, въехал в дерево — и все. Куда-то спешил, там никто не виноват, никто ему не мог помочь», - поделился знакомый погибшего.

Мужчина скончался на месте аварии. Известно, что он имел 19-летний водительский стаж. Также у умершего было 276 эпизодов привлечения к административной ответственности, пишет издание.

Ранее сообщалось о смерти ветерана Великой Отечественной войны в Нижнем Тагиле. Фронтовику было 100 лет.