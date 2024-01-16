На Ямале врачи спасли двухлетнего ребенка, проглотившего 17 магнитных шариков

В ЯНАО двухлетний мальчик проглотил 17 магнитных шариков. Ребенку потребовалась экстренная хирургическая помощь.

Как сообщили в Департаменте здравоохранения региона, малыш поступил в Ноябрьскую городскую больницу с подозрением на заражение коронавирусом, однако в процессе обследования выяснилось, что у него в брюшной полости находятся детали от магнитного конструктора. При этом часть предметов осталась в желудке, остальные же успели пройти в кишечник и повредили орган.

Врачи приняли решение о проведении экстренной операции, в ходе которой извлекли все посторонние предметы и зашили образовавшиеся отверстия.

Как пишет Газета.Ru, сейчас ребенок находится в удовлетворительном состоянии, он чувствует себя хорошо.

Как пояснил проводивший операцию хирург, конструкторы с мелкими деталями опасны для маленьких детей. Даже два магнита могут существенно навредить здоровью ребенка.

Ранее мы писали, что в Подмосковье 5-летний мальчик поперхнулся и проглотил палочку от чупа-чупса длиной восемь сантиметров. Инородное тело удаляли из глотки ребенка под общим наркозом.