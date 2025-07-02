На вокзале в Петербурге руку пятилетнего мальчика затянуло в досмотровый аппарат

В Петербурге руку ребенка затянуло в досмотровый аппарат. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где наложили гипс.

Подробности происшествия приводит 78.ru.

Пятилетний мальчик приехал на Московский вокзал в Петербурге с мамой. Пока она проходила проверку, не заметила, как руку сына затянуло в аппарат для досмотра сумок. Она оказалась зажата между лентой и металлическим роликом.

В больнице сделали рентген, обследование показало отсутствие переломов. У ребенка нашли ушиб и гематому локтя и правого плеча. Несовершеннолетнему наложили гипс, после чего отправили пациента домой.

Ранее сообщалось, что в Петербурге эскалатор зажевал руку двухлетнему мальчику. В больнице состояние ребенка оценили как средней степени тяжести.