Опубликовано 02 июля 2025, 12:261 мин.
На вокзале в Петербурге руку пятилетнего мальчика затянуло в досмотровый аппарат
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В Петербурге руку ребенка затянуло в досмотровый аппарат. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где наложили гипс.
Подробности происшествия приводит 78.ru.
Пятилетний мальчик приехал на Московский вокзал в Петербурге с мамой. Пока она проходила проверку, не заметила, как руку сына затянуло в аппарат для досмотра сумок. Она оказалась зажата между лентой и металлическим роликом.
В больнице сделали рентген, обследование показало отсутствие переломов. У ребенка нашли ушиб и гематому локтя и правого плеча. Несовершеннолетнему наложили гипс, после чего отправили пациента домой.
Ранее сообщалось, что в Петербурге эскалатор зажевал руку двухлетнему мальчику. В больнице состояние ребенка оценили как средней степени тяжести.