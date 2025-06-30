На вид — не больше года: завернутый в пакет труп ребенка нашли в Подмосковье

Страшную находку сделала группа подростков в Павловском Посаде Московской области. Ребята наткнулись на пакет, в котором лежало бездыханное тело ребенка, передает Telegram-канал 360 ЧП.

Несовершеннолетние прогуливались по улице Кузьмина. Там им попался пакет с ребенком внутри. Помочь малышу, которому, на вид, не больше года, не удалось. К моменту обнаружения он уже погиб.

Подростки сообщили о найденном теле в полицию. Через некоторое время стражи порядка прибыли на место. Сейчас они выясняют обстоятельства и причины смерти ребенка. Официальных заявлений от представителей органов власти пока не поступало.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области нашли тела пропавших без вести школьниц. Девочкам было по 13 и 14 лет. Следов насильственной смерти на их телах не обнаружили.