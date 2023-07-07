На Урале задержана 20-летняя девушка, купившая 7 литров алкоголя отравившимся подросткам

В Свердловской области сотрудники правоохранительных органов нашли покупательницу алкоголя, которая отдала напитки несовершеннолетним отравившимся подросткам.

Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

20-летнюю подозреваемую задержали и допросили. Выяснилось, что она купила 7 литров алкогольных напитков, которые потом отдала подросткам.

В настоящий момент сотрудники Следственного комитета проводят все необходимые проверки.

Напомним, накануне десять подростков оказались в больнице Первоуральска. Они выпили алкоголь, который им купила неизвестная девушка. Также есть информация, что несовершеннолетние употребляли пиво, водку и коньяк в поселке Пильная на берегу пруда.

Один из местных жителей поделился, что алкоголь был нормального качества. Причиной отравления он считает то, что дети смешали все вместе и не рассчитали дозировку.

Ранее мы писали, что в Хакасии более 40 человек отравились питьевой водой. Пострадавшие обратились в больницу с одинаковыми жалобами, и им был поставлен диагноз – острая кишечная инфекция.