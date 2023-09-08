На Урале вынесли приговор мужчине, который поджог жену и детей из-за ревности

В Качканаре 28-летний мужчина поджог комнату, в которой находились его жена и трое маленьких детей. Сделал он это из-за того, что сильно ревновал. Суд признал россиянина виновным и вынес ему приговор – 9 лет и 15 дней исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщает E1.ru.

По информации источника, 28 июля 2022 года уралец, находясь в состоянии алкогольного опьянения, облил входную дверь в комнату в общежитии легковоспламеняющейся жидкостью, поджог ее и скрылся с места преступления. Внутри на тот момент находилась вся его семья. Всем им удалось выжить.

Как стало известно в ходе расследования, мужчина решился на покушение на убийство из-за ревности. Ему казалось, что его жена может быть ему неверна. При этом уточнялось, что между супругами уже не было любви, но официально в разводе они не состояли.

После совершенного преступления поджигателя арестовали. На допросе он во всем признался, но его все равно поместили под арест из-за того, что он мог вновь попытаться навредить своим родным. Было возбуждено уголовное дело за покушение на убийство четырех лиц, в том числе малолетних, и мужчину в итоге признали виновным.

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