На Урале вынесли приговор экс-директору спецшколы, в которой насиловали детей

Экс-директору спецшколы в Екатеринбурге, в которой насиловали детей за провинности, вынесли приговор. Бывшего руководителя осудили на 11 месяцев за халатность. Об этом сообщает E1.ru.

По данным источника, женщине назначили исправительные работы, а также лишили ее права занимать руководящий пост на два года. Предварительно, рассматривается уголовное дело против трех подростков, участвовавших в преступлении, а также других сотрудников школы.

К слову, сама экс-директор свою вину по-прежнему не признает. Она считает, что пострадавший ребенок рассказал о насилии, чтобы оправдать свой побег из учреждения. Представитель потерпевшего Олеся Бортникова отметила, что есть свидетели, подтвердившие, что руководитель знала о происходящем в школе. Не отметившись в журнале регистрации, она собрала детей и сообщила им, что ей все известно. При этом, по словам Олеси, ничего не предприняла.

Напомним, что скандал разгорелся еще в 2023 году. Тогда сбежавший из спецшколы мальчик рассказал о том, что там подвергался насилию. Он утверждал, что некоторые воспитанники устроили там «тюремные порядки».

Ранее в Туве вынесли приговор старшеклассникам, изнасиловавшим 10-летнего мальчика.