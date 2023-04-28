Неверный диагноз: врачи ампутировали мужчине ногу из-за ошибки

Житель Великобритании остался без ноги из-за врачебной ошибки. 71-летнему мужчине поставили неверный диагноз 10 лет назад. Об этом сообщает Lenta.Ru со ссылкой на Wales Online.

По данным источника, все началось в 2012 году. Житель британского города Аберавон Лен Бруно попал к врачам с жалобой на боль в большом пальце ноги. Он также заметил, что ступня стала чернеть, поэтому забил тревогу. Специалисты сделали вывод, что это тромб, который образовался в его конечности, а после сам рассосался.

Мужчина пролежал в больнице, после чего его выписали, но боли не исчезли. Со временем у него заболела левая нога и появились спазмы. В 2017 году он уже не мог ходить несколько минут и снова оказался в больнице. Там ему диагностировали аневризму подколенных артерий. Пациента лечили, но боли не прекращались.

После выписки Лен еще дважды обращался снова к врачам, но его больше не госпитализировали. Когда мужчина добился нового обследования, ему сообщили неожиданную новость: кровообращение в левой ноге нельзя восстановить, поэтому потребуется ампутация. Больному провели операцию, а через 11 дней удалили аневризму на правой ноге.

Бруно несколько месяцев пробыл в больнице, но никак не мог смириться с тем, что остался без конечности. Как только он вернулся домой, то обратился к юристам и написал жалобу, где обвинил врачей в халатности.

Совет по здравоохранению, управляющей больницей, согласился, что врачи могли диагностировать аневризму еще в 2012 году. Тогда можно было бы избежать ампутации. Сейчас решается вопрос о выплате пожизненной денежной компенсации. Кроме того, жителю подарят протез, который разработали специально для него.

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