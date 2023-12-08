На Урале воспитатель в детском саду вывихнула руку трехлетней девочке

В Свердловской области воспитательница одного из детских садов в Серове вывихнула руку трехлетней девочке. Малышка упала, а женщина рывком поставила ее на ноги.

По словам мамы ребенка, в детском учреждении сначала попытались скрыть произошедшее и заявили, что девочка просто неудачно упала, однако инцидент попал на видеокамеры.

После случившегося малышка мучилась от боли, поэтому родители отвели ее в травмпункт, а оттуда направили в отделение детской хирургии. Врачи поставили диагноз «подвывих головки левого луча». Руку вправляли дважды, сначала под наркозом, а потом без него.

Как пишет портал E1.ru, травмировавшая ребенка воспитательница получила выговор и продолжила работать, никакого наказания она не понесла. Мама девочки попросила перевести ее в другую группу.

Ранее мы писали, что в Тюмени воспитанников детского сада заставляли мыть унитазы и менять постельное белье. За непослушание младшие воспитатели выдавали мальчикам перчатки, а также ершики и химию для уборки. Кроме того, детей заставляли менять постельное белье.