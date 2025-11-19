На Урале восьмиклассница ранила ножницами учителя из-за сделанного замечания

Ученица восьмого класса одной из школ в городе Карталы Челябинской области во время урока напала на преподавателя.

Как пишет mk.ru, 14-летняя девочка попыталась ударить педагога маникюрными ножницами в шею. Причиной инцидента стала критика со стороны учительницы – женщина обвинила школьницу в плохой подготовке к уроку физкультуры.

В итоге полученная рана оказалась неглубокой и не представляла угрозы для жизни. Учитель смогла завершить урок, а после обратилась в правоохранительные органы с заявлением.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье о халатности по факту нанесения школьницей во время урока травмы педагогу. Устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что в Москве боксер-восьмиклассник совершил нападение на двух одноклассниц. Девочки попали в больницу с тяжелыми травмами, а юноша, несмотря на это, продолжает посещать школу.